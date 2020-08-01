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Son dakika haberi: Alanyaspor'un futbolcuları kapış kapış gidiyor

Son dakika spor haberi: Aytemiz Alanyaspor'un başarılı geçen sezonunun ardından futbolcuları büyük takımların radarına girdi.

Son dakika haberi: Alanyaspor'un futbolcuları kapış kapış gidiyor
01.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:57

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı geçen sezonunun ardından futbolcuları büyük takımların radarına girdi.

Alanyaspor, başarılı geçirdiği sezonun ardından yeni sezon öncesi izne ayrıldı. 11 Ağustos'ta yeniden Alanya'da toplanacak olan takım, 14 Ağustos'ta Bolu'da kampa girecek. Süper Lig'de 4'üncü sezonunu tamamlayan turuncu yeşilliler, kulüp tarihinde ilk kez 5'inci sırada 57 puanla bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme hakkı kazandı. Ayrıca ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Alanyaspor, Trabzonspor'a 2-0 yenilerek kupayı kıl payı kaçırdı.ÖNCE EROL BULUT VE N'SAKALA GİTTİLigde ve kupada başarılı bir sezon geçiren Alanyaspor, kadrosuyla birçok takımın özellikle 3 büyüklerin radarına girdi. Teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe ile anlaştığı ve bu anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanacağı söylentileri iyice artarken, başarılı sol bek Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş ile 2 yıllığına anlaştığı da gelen bilgiler arasında. N'Sakala'nın yakın çevresine transferi doğruladığı ve kendi sosyal medya hesabından Beşiktaşlı taraftarların 'Welcome to Beşiktaş' paylaşımlarına yer vermesi de transferi doğrular nitelikte.BULUT YERİNE BEKTAŞAytemiz Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve turuncu yeşilli takımın lig tarihinde birçok ilkeye imza atan Erol Bulut'un Fenerbahçe ile anlaştığı iddiasının ardından Alanyaspor yönetimi yeni hoca arayışlarına da başladı. Bir süredir arayışlarını sürdüren Alanyaspor'un A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü Bayram Bektaş ile anlaştığı konuşuluyor. Kulislerde Hamza Hamzaoğlu'nun da adı sıkça anılırken, Alanyaspor yönetiminin kararını Bektaş'tan yana kullanması bekleniyor.BEŞİKTAŞ'TAN WELINTON KANCASIAytemiz Alanyaspor'da futbolcularla ilgili sık sık transfer dedikoduları ortaya atılırken, en son Beşiktaş'ın Alanyaspor ile sözleşmesi 2023'e kadar devam eden Welinton de Souza'yı istediği öğrenildi. Welinton'a karşılık Fatih Aksoy'u vermek istediklerini ileten Beşiktaş cephesi transferi bitirmek istiyor. Daha önce Wagner Love transferinde de Fatih Aksoy'u vereceklerini söyleyen siyah beyazlı ekibin nasıl bir teklifle geleceği merak konusu.FENERBAHÇE STOPER ARAYIŞINI CAULKER İLE BİTİRMEK İSTİYORİki sezondur beklenenin altında bir performansla ligi bitiren Fenerbahçe, kadrosuna Alanyaspor'un başarılı stoperi İngiliz Steven Caulker'ı katmak istiyor. Alanyaspor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Caulker için Alanyaspor'a henüz resmi bir teklifin yapılmadığı öğrenildi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklamalarında her zaman, "Değerini bulan her oyuncuyu satarız. Yeter ki değerini versinler" söylemi, ciddi tekliflerin hepsini değerlendirebilecekleri biliniyor.TRANSFERİN GÖZDE İSİMLERİNDEN BAKASETASAlanyaspor'un sezon başında AEK Atina'dan kadrosuna kattığı ve 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, ligde oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Futbol otoritelerinin tamamından tam not alan Bakasetas transfer döneminin de en gözde oyuncularından olacak gibi gözüküyor. Henüz resmi transfer dönemi başlamadan Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımların transfer listesinde yer aldığı öğrenilen golcü oyuncuyu Avrupa kulüplerinden Lazio'nun da istediği ortaya çıktı. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle Süper Lig'de bir takıma transfer olması zor gözüken Bakasetas'ın Avrupa'ya gidebileceği söylentileri var.

Ayrıca Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'in de son şampiyon Medipol Başakşehir tarafından yakın takibe alındığı ve turuncu lacivertli takıma transferinin yakın olduğu gelen bilgiler arasında.


- Antalya

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Kaynak: DHA

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