Son dakika haberi... Alanyaspor'da 'hatıra bilet' kampanyasına destek büyüyor Son dakika gelişmesine göre Aytemiz Alanyaspor'un 29 Temmuz'da Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde başlattığı 'hatıra bilet' kampanyasına destek giderek büyüyor.

Aytemiz Alanyaspor'un 29 Temmuz'da Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde başlattığı 'hatıra bilet' kampanyasına destek giderek büyüyor.

Kampanyaya iş insanları Ali Pişkin, Ahmet Cinas, Ahmet Doğru, Ali Şahiner, Ün İçecek sahibi Hüseyin Ün, TSİ Yapı sahibi Samet Uğur, Alanya Demir sahibi Ümit Şenol ve Oğuz Grup Güvenlik Hizmetleri, Yılmaz Alanya Grup, Dimçayı Klas Piknik, Klas Kankiler Grubu, NG Sağlam Sigorta, Çetin, Ofis Gaz, Söylemez Petrol ve Elif firmaları 5'er bin TL değerinde hatıra bilet satın alarak katıldı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kampanyaya katılan firma ve yetkililerine hatıra biletlerini vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Hatıra biletlerimizin satışına Alanyaspor Store'de Kale Arkası 50 TL, Maraton 100 TL, VIP A 1000 TL, VIP B 500 TL, Protokol A 10 bin TL ve Protokol B 5 bin TL'den devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA