Son dakika haberi! Alanya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
18.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:26
Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkler Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinde uyuşturucu imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.D. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı
Alanya ilçesinde dün jandarma ekiplerince şüphelinin ev ve bahçesinde narkotik köpek "Elyaf" ile yapılan aramada 4 kilo kubar esrar, 152 kök Hint keneviri, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.
Kaynak: AA