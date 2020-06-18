Son dakika haberi! Alanya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkler Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinde uyuşturucu imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.D. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Alanya ilçesinde dün jandarma ekiplerince şüphelinin ev ve bahçesinde narkotik köpek "Elyaf" ile yapılan aramada 4 kilo kubar esrar, 152 kök Hint keneviri, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA