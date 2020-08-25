Son dakika haberi: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika gelişmesine göre Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine E.Y'nin Tosmur Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Aramada 441 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. E.Y, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kaynak: AA