Son dakika haberi | Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
25.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:06
Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine E.Y'nin Tosmur Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada 441 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.
E.Y, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Kaynak: AA