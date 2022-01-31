Son dakika haberi! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika haberi! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında ilçe otogarında otobüsten inen M.Ö. (32) ile onu karşılayan M.K. (28) gözaltına alındı.

Şüpheli M.Ö'nün üst aramasında 960 gram esrar bulundu. Şüphelilerden M.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilirken, M.K ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

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