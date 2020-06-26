Son dakika haberi: Alanya'da şüpheli ölüm Son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 44 yaşındaki bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 44 yaşındaki bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Seydi Koçak (44), dün saat 11.30 sırlarında otel personeli tarafından odasında, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Otel yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Koçak'ı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada doktorların yaptığı kontrollerde Koçak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Koçak'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA