Son dakika haberi! Alanya'da motosiklet kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Alanya'da motosiklet kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberi! Alanya'da motosiklet kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Alanya ilçesinde devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki yolcu ağır yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki yolcu ağır yaralandı.

Fığla Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda 19 Aralık Pazar günü, Antalya istikametinde ilerleyen, Ali Berkcan Yörür'ün (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet devrilerek sürüklendi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Yörür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan N.S ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İncelemenin ardından Yörür'ün cenazesi Alanya Belediyesinin morguna kaldırıldı.

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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