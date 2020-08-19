Son dakika haberi... Alanya'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı
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Son dakika haberi... Alanya'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin 7 farklı noktada yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 54 sürücüye toplam 20 bin 697 TL cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberi... Alanya'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı
19.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:16

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin 7 farklı noktada yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 54 sürücüye toplam 20 bin 697 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçede son dönemlerde artış gösteren trafik kazaları nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik trafiği tehlikeye sokan, yaya yollarında seyir eden ve kask kullanılması konusunda ilçenin 7 farklı noktasında denetim yaptı. Denetimlerde 112 motosiklet kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan ve kask takmayan 54 motosiklet sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam 20 bin 697 TL cezai işlem uygulandı. Çalıntı ve yakalama kaydı bulunan motosikletler ise yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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