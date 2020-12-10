Son dakika haberi: Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders
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Son dakika haberi: Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders

10.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:05

Son dakika 3. sayfa haberi... Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma trafik ekipleri 3'üncü sınıf öğrencilerine online ders vererek trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi.

Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma trafik ekipleri 3'üncü sınıf öğrencilerine online ders vererek trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi.

Alanya'da İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri Ayşe Nebahat Erkin İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerine online ders verdi. Canlı olarak yapılan derste trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri kapsamında bilgiler verildi. Soru cevap şeklinde geçen derste jandarma personeli öğrencilerin sorularını yanıtladı. Miniklere trafik kuralları konusunda uyarıda bulunulurken, bisiklet kullanımı ve yerleri hakkında da konuşuldu.

Son dakika haberi: Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders
Son dakika haberi: Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders
Son dakika haberi: Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders
Son dakika haberi: Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:11:24. #1.14#
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