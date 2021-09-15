Son dakika haberi! Alanya'da elektrik akımına kapılan otel çalışanı öldü
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Güllerpınarı Mahallesi'nde bir otelde çalışan Savaş Erizgi, bulaşık makinesiyle ilgilenirken elektrik akımına kapıldı.
Erizgi, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Erizgi'nin cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Otel sahibi A.Y. gözaltına alındı.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri