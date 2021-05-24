Son dakika haberi... Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Dimalacami Mahallesi Çökele Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazözler ve orman işçileri alevlere müdahale ediyor.

Mahalle Muhtarı Kerim Teker, yangının yerleşim yerlerine uzak bölgede çıktığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt