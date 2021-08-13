Son dakika haberi... Alanya'da bir kişi cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı.
H.K. (32) ile G.G. (46), "cin çıkarma" gerekçesiyle gittikleri H.A. tarafından cinsel tacize uğradıkları gerekçesiyle jandarmaya başvurdu.
Kadınların şikayeti üzerine H.A. ilçede gözaltına aldı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt