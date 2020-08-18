Son dakika haberi: Alanya'da 2 bin 437 şişe kaçak parfüm ele geçirildi Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda, 2 bin 437 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda, 2 bin 437 şişe kaçak parfüm ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan parfümlerin Alanya'da piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan bir kamyonete Çarşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, değişik markalarda 2 bin 437 şişe parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan G.P. ve B.D. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Kaynak: AA