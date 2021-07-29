Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Adana'nın Aladağ ilçesi Topallı, Boztahta mevkilerinde gece 03.00 sıralarında çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Havanın kararmasıyla beraber, havadan müdahale son bulurken karadan müdahale ise tüm hızıyla sürüyor. Yangında Topallı mevkiinde bulunan 18'e yakın ev hasar gördü. Evlerin ahırları yanarken bir inek de telef oldu. Dün gece saatlerinden itibaren Valiliğin talimatlarıyla Topallı Mahallesi boşaltıldı. Topallı Mahallesi'nde yangın yüksek kesimlerde devam ediyor.

Öte yandan Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu ile beraberindeki heyet, yanan evleri ziyaret etti.

(Umutcan İşledici/İHA)

Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika: Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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