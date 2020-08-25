Son dakika haberi! Alaçam Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görmez görevine başladı Son dakika gündem haberine göre Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Yaşar Görmez göreve başladı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Yaşar Görmez göreve başladı.

Görmez, göreve başlaması nedeniyle tebrikleri kabul etti.

Hakkari Çukurça İlçe Jandarma Komutanı iken, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Görmez, Alaçam'da göreve başladığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görmez, ilçenin huzur ve güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

Isparta doğumlu Yaşar Görmez'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA