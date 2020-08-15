Son dakika haberi... Alaçam'da kaza: 3 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen göre, Tarık Yeşilyurt'un kullandığı 55 JM 405 plakalı otomobil ile Şerife Akgül idaresindeki 55 TB 075 plakalı otomobil Etyemez Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Tarık Yeşilyurt, Şerife Akgül ve otomobil de yolcu olarak bulunan N.K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA