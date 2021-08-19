Son dakika haberi: Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı

Son dakika haberi: Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden Kahta Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ayağından silahla vurulan Ahmet K. (18) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet K., Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen kavga sonrası olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Kibariye Ebru Şallı Serdar Ortaç
Spor Gervinho Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 21:10:27. #1.16#

title