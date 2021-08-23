Son dakika haberi... Akyaka'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi... Akyaka'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... Akyaka'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Akyaka'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Akyaka'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde köy muhtarı G.E. ile köylülerden F.Ç. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada, kavgada G.E., B.A. ve F.Ç. yaralandı.

Kavga köylüler tarafından jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma köyde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralılar Akyaka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan B.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan G.E. ve F.Ç. ise Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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