Son dakika haberi | Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak ile görüştü Son dakika gelişmesine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ile bir araya geldi. Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan Çolak ile birliğin 2. Başkanı Oğuz Ekincioğlu ve Başkanlık Divanı üyelerini makamında kabul etti. Kaynak: AA