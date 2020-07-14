Son dakika haberi | Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak ile görüştü
Son dakika gelişmesine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ile bir araya geldi.
14.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:48
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ile bir araya geldi.
Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan Çolak ile birliğin 2. Başkanı Oğuz Ekincioğlu ve Başkanlık Divanı üyelerini makamında kabul etti.
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Kaynak: AA