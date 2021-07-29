Son dakika haberi... Akseki'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kepezbelen Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yangın, komşu yerleşim bölgelerini de tehdit ediyor.

Yangın nedeniyle Kepezbelen'e yakın olan Kepez Mahallesi de boşaltıldı. Vatandaşlar gerek kendi gerekse belediye imkanlarıyla mahalleden ayrılıyor.

Mahalledeki hayvanlar da araçlarla tahliye ediliyor.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AA muhabirine, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kepezbelen Mahallesi'nin tamamen yangının etkisinde kaldığını belirten Özkan, evler, ahırlar ve tarım arazilerinin yandığını bildirdi.

Yangının özellikle komşu Kepez Mahallesi'ne yaklaştığına dikkati çeken Özkan, "İlçedeki 2 mahalleden yaklaşık 250 vatandaşımız tahliye edildi. Hayvanların da bölgeden alınması için çalışmalar yürütülüyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın tahliyelerini, kalacak yerlerini ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçede yurt ayarladık, belediyemizin yemekhanesinden de yemek dağıtımı yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun