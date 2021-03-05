Son dakika haberi... Akseki'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi... Akseki'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

05.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:59
Son dakika haberi... Akseki'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığınca "sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Akseki ilçesinde de yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Akseki ilçesinde de yapıldı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, beraberindeki Akseki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, Akseki İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan ve Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası Başkanı Ömer Faruk Yılmaz ile ilçedeki denetimlere katıldı.

Hülür, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Düşük risk grubunda yer almak için mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Hülür, "Salgın döneminde kontrollü normalleşeme sürecine girdik. İş yerlerinin açılmasının mutluluğunu gördük, bu mutluluğun devam etmesi için birbirimizi uyaracağız. Aşı çalışmaları ile inşallah bu salgın üzerimizden kalkar. Eski normal hayatımıza dönmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Hülür, denetimlerin ilçenin farklı alanlarında sürekli devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Müslüm Gürses Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Mesut Özil Mesut Bakkal Emre Taşdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Akseki'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 11:02:31. #1.14#
title