Son dakika haberi... Akseki'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığınca "sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Akseki ilçesinde de yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Akseki ilçesinde de yapıldı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, beraberindeki Akseki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, Akseki İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan ve Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası Başkanı Ömer Faruk Yılmaz ile ilçedeki denetimlere katıldı.

Hülür, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Düşük risk grubunda yer almak için mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Hülür, "Salgın döneminde kontrollü normalleşeme sürecine girdik. İş yerlerinin açılmasının mutluluğunu gördük, bu mutluluğun devam etmesi için birbirimizi uyaracağız. Aşı çalışmaları ile inşallah bu salgın üzerimizden kalkar. Eski normal hayatımıza dönmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Hülür, denetimlerin ilçenin farklı alanlarında sürekli devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu