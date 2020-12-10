Son dakika haberi | Akşehir'deki tarihi Yukarı Hamam'ın restorasyonunun büyük bölümü tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Akşehir'deki tarihi Yukarı Hamam'ın restorasyonunun büyük bölümü tamamlandı

10.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:10
Son dakika haberi | Akşehir'deki tarihi Yukarı Hamam'ın restorasyonunun büyük bölümü tamamlandı

Son dakika haber... Akşehir'in önemli tarihi yapılardan biri olan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi'ne ait olan Yukarı (Gavur) Hamamı'nın restorasyonunun büyük kısmı tamamlandı.

Akşehir'in önemli tarihi yapılardan biri olan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi'ne ait olan Yukarı (Gavur) Hamamı'nın restorasyonunun büyük kısmı tamamlandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı açıklamada, ilçenin önemli tarihi yapılarından Çimenli Mahallesindeki Yukarı Hamam restorasyonunun yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

Akşehir Belediyesi, Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası tarafından finanse edilen restorasyon çalışması sonrasında hamamın özelliğini kaybetmeden restoran işlevi verilerek, kullanıma açılacağını ifade eden Akkaya, "Restorasyon tamamlandığında bu yapımız, Akşehir'e ve Akşehir'in turizmine önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

İlgili Haberler

Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin yüzde 65'lik bölümü tamamlandı
Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin yüzde 65'lik bölümü tamamlandı
Akşehir'in kültürel ve tarihi değerleri turizme kazandırılacak
Akşehir'in kültürel ve tarihi değerleri turizme kazandırılacak
Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor
Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Öykü Çelik Perihan Savaş Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Ersun Yanal Sinan Gümüş Pierre Webo Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Akşehir'deki tarihi Yukarı Hamam'ın restorasyonunun büyük bölümü tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:14:02. #1.15#
title