Son dakika haberi | Akşehir'deki tarihi Yukarı Hamam'ın restorasyonunun büyük bölümü tamamlandı

Son dakika haber... Akşehir'in önemli tarihi yapılardan biri olan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi'ne ait olan Yukarı (Gavur) Hamamı'nın restorasyonunun büyük kısmı tamamlandı.

Akşehir'in önemli tarihi yapılardan biri olan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi'ne ait olan Yukarı (Gavur) Hamamı'nın restorasyonunun büyük kısmı tamamlandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı açıklamada, ilçenin önemli tarihi yapılarından Çimenli Mahallesindeki Yukarı Hamam restorasyonunun yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

Akşehir Belediyesi, Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası tarafından finanse edilen restorasyon çalışması sonrasında hamamın özelliğini kaybetmeden restoran işlevi verilerek, kullanıma açılacağını ifade eden Akkaya, "Restorasyon tamamlandığında bu yapımız, Akşehir'e ve Akşehir'in turizmine önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun