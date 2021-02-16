Son dakika haberi: Akşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi
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Son dakika haberi: Akşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi

16.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:03
Son dakika haberi: Akşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan kişilere ceza kesildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan kişilere ceza kesildi.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuk Mahallesi'nde boş bir apartman dairesinde kumar oynandığı yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Ekipler, apartman dairesine giren çıkan kişilerin tespit edilmesi üzerine binaya baskın düzenledi.

Baskında ele geçirilen oyun kağıtları ile para ve yazboza el konulurken kumar oynayan 6 kişiye kişi başı bin 336 lira olmak üzere 8 bin 016 lira ceza yazıldı.

Ekipler, 13 kişiye ise "maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlal" suçundan kişi başı 900 lira olmak üzere 11 bin 700 lira ceza yazdı.

Ayrıca kumar oynatan Ş.G. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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