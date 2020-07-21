Son dakika haberi... Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu maske dağıttı Son dakika haberi... Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, maske takılmasına farkındalık oluşturmak için maske dağıttı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, maske takılmasına farkındalık oluşturmak için maske dağıttı.

Vali Aydoğdu, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ile maske kullanılmasına yönelik toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşlara maske dağıttı.

Aydoğdu, gazetecilere, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çok hassas ve duyarlı olduklarını söyledi.

Vatandaşların maske kullanımı konusunda hassas davranması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, "Maske ve mesafe pandemi ile mücadelede koruyucu tedbirlerin en önünde yer alıyor. Buna çok özen göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA