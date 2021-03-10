Son dakika haberi! Aksaray'da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor
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Son dakika haberi! Aksaray'da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor

10.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:19
Son dakika haberi! Aksaray'da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor

Gelen son dakika haberine göre Aksaray'da camisi yıkıldıktan sonra hem görsel hem de kavşak görevi görmesi için yol ortasında bırakılan minare görünümüyle herkesi şaşırtıyor.

Aksaray'da camisi yıkıldıktan sonra hem görsel hem de kavşak görevi görmesi için yol ortasında bırakılan minare görünümüyle herkesi şaşırtıyor.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 1956 yılında yaptırılan ve 2015 yılına kadar 59 yıl boyunca ilçede cemaatin namaz kıldığı Çankaya Mahallesindeki Paşalar Camisi, 2015 yılında mahalleye yeni cami yapılmasının ardından belediye tarafından yol yapımı gerekçesiyle taşınarak yıkıldı. Caminin yıkılmasının ardından minaresi hem görsel hem de mahallede dört yolu birleştiren kavşakta makas görevini görmesi için bırakıldı. Çankaya Mahallesinde bulunan 63 yıllık minare halen dimdik ayakta dururken, görünümüyle herkesi şaşırtıyor.

"Cami uçtu minaresi de böyle kaldı"

İlçe halkından Selahattin Akbaba (63), caminin 1957 yılında yaptırılan bir cami olduğunu belirterek, "Bu cami 1957 yılında yapıldı ve cemaatin olmadığından 300 metre ileriye taşındı. Şimdi şu anda böyle minaremiz bu şekilde dikili kaldı" dedi.

Mehmet Gündüz (67) ise, "Burası eski tarih, 1957'de yapılmış burası. 57 tarihinde bu cami Ortaköy'ün birinci ve ikinci camilerinden. Cami biraz eskimişti. Onun için camimiz yıkılarak taşındı. Cami uçtu minaresi de böyle kaldı. Biz de istiyoruz ki bu böyle eser kalsın, gitmesin" diye konuştu. - AKSARAY

Son dakika haberi! Aksaray'da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor
Son dakika haberi! Aksaray'da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor
Son dakika haberi! Aksaray'da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor
Son dakika haberi! Aksaray'da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor
Son dakika haberi! Aksaray'da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor
Son dakika haberi! Aksaray'da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor
Son dakika haberi! Aksaray'da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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