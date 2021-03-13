Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
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Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu

13.03.2021 00:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:59

Aksaray'da yaşlı çift kafalarından av tüfeğiyle vurulmuş halde oturdukları müstakil evin odasında ölü olarak bulundu.

Aksaray'da yaşlı çift kafalarından av tüfeğiyle vurulmuş halde oturdukları müstakil evin odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5202 sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları Ekrem Alptekin (61), eşi Cennet Alptekin'in (60) oturduğu müstakil evden evinden silah sesleri duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açamayınca olay yerine çağırılan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis ve sağlık ekipleri Ekrem ve eşi Cennet Alptekin'in başlarından tüfekle vurulmuş halde odada buldu. 112 Acil Yardım ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı çiftin öldüğü belirlenirken polis ekipleri evin içine ve bölgesini şeritle kontrol altına aldı. Ardından olay yerine takviye polis ekipleri geldi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemeler yaparken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerin ardından Ekrem Alptekin psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken, şahsın önce eşi Cennet Alptekin'i tüfekle vurarak öldürdüğü, sonra da aynı tüfekle kafasına ateş ederek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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