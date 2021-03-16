Son dakika haberi... Aksaray'da uyuşturucu ve suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Aksaray'da uyuşturucu ve suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

16.03.2021 18:34 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:48
Son dakika haberi... Aksaray'da uyuşturucu ve suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

Son dakika haberleri: Uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yapan ve suç örgütü kurduğu iddia edilen şahıslara yönelik Aksaray ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapan jandarma ekipleri 24 kişiyi gözaltına altı.

Uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yapan ve suç örgütü kurduğu iddia edilen şahıslara yönelik Aksaray ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapan jandarma ekipleri 24 kişiyi gözaltına altı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezli olarak İstanbul ve Aksaray'ın merkez ilçe ve Ağaçören ilçelerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray genelinde İstanbul bağlantılı olarak uyuşturucu imal edildiği, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve bu kapsamda suç örgütü kurulduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı. 3 ay boyunca süren teknik ve fiziksel takipte yeteri delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Aksaray ve İstanbul ilinde gerçekleştirilen 14 ayrı operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 103 adet av tüfeği kartuşu, 42 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 13 adet afyon sakızı kapsülü, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 13 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet flaş bellek, 10 adet cep telefonu ve 10 adet sim kart ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 24 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Aksaray'da uyuşturucu ve suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:50:57. #1.16#
title