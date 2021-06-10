Son dakika haberi: Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Son dakika haberi: Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberi: Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 191 obje ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 191 obje ele geçirildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşpınar Beldesinde Y.Ç'nin tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları yol uygulamasında, şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta ve ikamette yapılan aramalarda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen sikke ve objelerden oluşan toplam 191 parça ele geçirildi.

Otomobildeki Y.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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