Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: "Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum"
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Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: "Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum"

20.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:51

Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: "Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum" Aksaray'da sokakta yakalanan vatandaş önce inkar, sonra itiraf etti Aksaray'da kısıtlamaya uymayan ve sokakta yakalanan vatandaş ceza kesmek isteyen polis ekiplerine, "Sokağa çıkmıyorum,...

Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: "Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum"

Aksaray'da sokakta yakalanan vatandaş önce inkar, sonra itiraf etti

AKSARAY - Aksaray'da kısıtlamaya uymayan ve sokakta yakalanan vatandaş ceza kesmek isteyen polis ekiplerine, "Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum" dedi. Vatandaş daha sonra "Zevk için bunu yapıyorlar, zevk alıyorlar" diyerek görevini yapan polis memurlarını suçladı.

Korona Virüs tedbirleri çerçevesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentte geniş tedbirler alarak aralıksız uygulamalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Coğlaki Mahallesi 1229 Sokakta 2 şahsın uzun süredir gezdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekipleri kısıtlamaya uymayan İsmet K. ve Aycihan K. isimli vatandaşlara sokakta yakaladı. Kısıtlama kapsamında her hangi bir muaf belgeleri olmayan 2 kişi ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil dökerken, cezadan kurtulamayacaklarını anlayan vatandaşlar polis ekiplerini suçlamaya başladı. Polis ekiplerine güçlük çıkartan Aycihan K. polise yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum" diyerek hem kendini savundu, hem de sokağa çıktığını itiraf etti. Polis ekipleri ceza işlemi uygularken sürekli olarak polis memurlarına suçlamalarda bulunan Aycihan K. bu kez de polis memuruna hitaben, "Bu burada zevk için bunu yapıyor yani. Vallahi zevk alıyor" diye polis memurlarına yüklendi. Polis ekipleri 2 kişiye de 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL para cezası kesti. Bu sırada olay yerinden geçerken yakalanan İ.B.'yi de sorgulayan polis ekipleri, muaf belgesi olmayan bu vatandaşa da 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: 'Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum'
Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: 'Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum'
Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: 'Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum'
Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: 'Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum'
Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: 'Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum'
Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: 'Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum'
Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalanan vatandaş: 'Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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