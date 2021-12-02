Son dakika haberi | Aksaray'da polis ve jandarmadan KADES eğitiminde

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) ile ilgili geniş çaplı eğitim çalışmaları yapan emniyet ve jandarma ekipleri sanayi bölgesinde fabrikalarda çalışan kadın personele eğitim verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan KADES projesi hakkında tüm kadınlara ulaşarak eğitimler verip uygulamayı anlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan kadın personele yönelik eğitim verdi. Tüm fabrikaları bir bir gezerek kadın personelle bir araya gelen kadın jandarma ve polis memurları, kadınlara KADES hakkında geniş çaplı bilgiler verdi. Kadınların yaşayabilecekleri en ufak bir olumsuzlukta bile KADES ile güvenlik güçlerinin anında müdahale edebildiğini anlatan ekipler, kadınların telefonlarına KADES'i yükleyerek nasıl kullanacağı hakkında da bilgiler verdi. Ekipler ayrıca kadına şiddet ve KADES programı kapsamında bilgilendirici el broşürleri dağıttı. - AKSARAY