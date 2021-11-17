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Son dakika! Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Aksaray'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Nazmi Aslan (33) idaresindeki 68 DS 584 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesi Paşacık Caddesi'nde yatsı namazı için yolun karşısındaki camiye geçmek isteyen Mehmet Buğdaycı'ya (71) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilin altında yaklaşık 70 metre sürüklenen Buğdaycı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobildeki Mustafa Samet Bozkuş (18) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Son dakika! Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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