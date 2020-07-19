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Son dakika haberi... Aksaray'da kurbanlık satışlarında küçükbaş hayvan tercih ediliyor

Son dakika ekonomi haberi: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aksaray'da hayvancılık sektöründe hareketlilik başladı.

Son dakika haberi... Aksaray'da kurbanlık satışlarında küçükbaş hayvan tercih ediliyor
19.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 19.07.2020 15:01

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aksaray'da hayvancılık sektöründe hareketlilik başladı. Küçükbaş hayvan üreticileri, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık için koyun ve keçinin tercih edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, küçükbaş hayvancılığın çok önemli olduğunu belirterek, "Tabii küçükbaş hayvancılık için kurban çok önemli. Zaten büyük oranda kurbanlık ve adaklık olarak bizim hayvanlarımız tercih ediliyor. İnşallah bu sene de son 2-3 yıl olduğu gibi yine milletimiz, hemşehrilerimiz küçükbaş hayvanı tercih ederler diye ümit ediyoruz. Çünkü kasaplarda küçükbaş hayvan eti büyükbaşa göre daha az satılıyor. O yüzden adaklık ve kurbanlık olarak tercih edilmesi işletmelerimizin büyümesi ve geleceği açısından bizim için çok önemli" dedi.

Fiyatların geçen senenin biraz üzerinde olduğunu kaydeden Aktürk, "Fiyatlarımız geçen seneki fiyatlardan belki 100-150 lira gibi civarında bir artış gösteriyor. Ama daha kaliteli, daha organik ve daha lezzetli olduğunu iddia ediyoruz, insan sağlığı için çok önemli olduğunu iddia ediyoruz. Çünkü ata sporumuz güreş, ata mesleğimiz koyunculuk. Bizim genlerimizde var bu hayvancılığı yapmak. Bu hayvanın etini, sütünü, yağını, peynirini tüketmek bizim Türk mutfaklarının, Türk sofrasının vazgeçilmezleri. O yüzden küçükbaş hayvancılık bizim için çok önemli. Geliştirmeye, artırmaya, sayısını çoğaltmaya, verimliliği ve üretimi, kaliteli ve sağlıklı gıdayı üretmeye gayret ediyoruz. Üretim arttıkça fiyatların da düşeceğini tahmin ediyoruz ama girdi maliyetlerinin de düşürülmesi lazım. Üreticimiz bununla geçiniyor, geçim kaynağı bu. Bunun yetiştirilmesi, bu noktaya gelmesi, insanların kasaplara gidip eti alması, marketlerde vitrinlerden tereyağını, peyniri alması kadar kolay değil. Çok büyük bir zahmet, emek ve ciddi bir maliyetle bu hayvanlar yetişiyor ve insanların sofralarına geliyor. O yüzden bu insanların desteklenmesi ve bu hayvanların etlerinin, sütlerinin tercih edilmesini bekliyoruz" dedi.

Küçükbaş hayvan üreticisi Vedat Kulaksız (35) ise, vatandaşlara yerli ve milli üretimi tercih etmeleri çağrısında bulunarak, "İlk önce kurban kesecek vatandaşlarımızın yerli ve milliyi tercih etmelerini istiyorum. Mallarımız işte gördüğünüz gibi 70-80 kilonun üzerinde. Kendi yerli ve milli ırkımız olan Akkaraman. Ayrıca bu hayvanlar halk elinde ıslah projesinde. Vatandaşların sadece küçükbaş hayvanları, yerli ırkı tercih etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Üretici Recep Kulaklı (52) da, "Bizde bunlara emek veriyoruz. Kolay değil, anasından doğduğunda 3 kilo, 5 kilo doğuyor. 70-80 kiloya getirene kadar büyük bir zahmeti var, eziyeti var, maliyeti yüksek. Şimdi vatandaşa kurban satarken fiyat istedikleri zaman parası çok gibi geliyor ama çok da değil. Girdileri pahalı. Samanı kışın kilosunu bin liraya kadar aldık. Yemler de pahalı. Arpa şu anda bin 300, bin 400 lira. İşte eziyeti fazla olduğu için vatandaşa çok gibi geliyor ama yetiştiriciyi de düşünmeleri lazım. Bizler olmazsak bu hayvanlar hiç olmaz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

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