Son dakika haberi: Aksaray'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza
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Son dakika haberi: Aksaray'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza

31.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:06
Son dakika haberi: Aksaray'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza

Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza verildi.

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza verildi.

Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesi'nde bir mandıranın kahvehaneye dönüştürülerek okey oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, Kovid-19 kurallarını ihlal ederek burada okey oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bu kişilere "sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etmek", "sosyal mesafe kurallarına uymamak" ve "maske takmamaktan" toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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