Son dakika haberi... Aksaray'da karantinada olması gereken baba ve oğlu gezerken yakalandı
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Son dakika haberi... Aksaray'da karantinada olması gereken baba ve oğlu gezerken yakalandı

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Aksaray'da karantinada olması gereken baba ve oğlu gezerken yakalandı

Son dakika haberi: Yurt dışından geldikleri için karantinada olması gereken baba ve oğlu, minibüsle seyahat ederken polis ekiplerine yakalandı.

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Yurt dışından geldikleri için karantinada olması gereken baba ve oğlu, minibüsle seyahat ederken polis ekiplerine yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimlerde Halil B'nin kullandığı yabancı plakalı minibüsü durdurdu.

Ekipler, yaptığı HES kontrolünde sürücü Halil B. ve oğlu Guara Naim B'nin yurt dışından geldiğini ve karantinada olması gerektiğini belirledi.

İzole alana alınan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla öğrenci yurduna götürüldü.

Polis ekipleri, baba ve oğluna karantina kurallarına uymadıkları için toplam 6 bin 300 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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