İzne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da memleketine izne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu.
Aksaray'da memleketine izne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu.
Avusturya'dan izne gelen Rüstem Yer'den (61) haber alamayan yakınları, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine gitti.
Kapıyı açan olmayınca evden kötü kokular geldiğini fark eden yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, pencere camını kırıp içeri girdiklerinde Yer'in cesediyle karşılaştı.
Yer'in cenazesi, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut