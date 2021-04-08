İzne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu
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İzne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da memleketine izne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu.

Aksaray'da memleketine izne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu.

Avusturya'dan izne gelen Rüstem Yer'den (61) haber alamayan yakınları, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kapıyı açan olmayınca evden kötü kokular geldiğini fark eden yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, pencere camını kırıp içeri girdiklerinde Yer'in cesediyle karşılaştı.

Yer'in cenazesi, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu
İzne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu
İzne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu
İzne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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