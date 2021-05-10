Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
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Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor

Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, akşam saatlerinde gezmek için evlerinden çıkan Muhammet Sevim (14) ile aynı yaştaki arkadaşı Ahmet Bektik'ten haber alınamıyor.

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, akşam saatlerinde gezmek için evlerinden çıkan Muhammet Sevim (14) ile aynı yaştaki arkadaşı Ahmet Bektik'ten haber alınamıyor. Çocukların bisikleti ve kıyafetlerinin Bozkır Baraj Göleti kenarında bulunması üzerine AFAD'a bağlı dalgıçlar su altında, jandarma ve köylüler de barajın çevresindeki arazide iki çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

Gökler köyünde oturan Muhammet Sevim ve arkadaşı Ahmet Bektik, saat 17.00 sıralarında gezmek için evden ayrıldı. İki çocuğun eve dönmemesi üzerine aileleri köy ve çevresinde arama başlattı. Yapılan arama çalışması sonucu Muhammet Sevim'e ait bisiklet köydeki Bozkır Baraj Göleti kenarına yaklaşık 150 metre, kıyafetleri ise 5 metre ileride bulundu. İki çocuğun gölete girmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar su altında, jandarma ve köylüler de barajın çevresindeki arazide iki çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı. 

VALİ DE BÖLGEDEİki çocuğun ailesi baraj kenarında, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Çocukların akşam saatlerinde gezmek için evlerinden çıktığını, bisiklet ve kıyafetlerin baraj göleti kenarında bulunduğunu belirten Vali Aydoğdu, şunları söyledi:

"Bütün tahminlerimiz burada gölete girdikleri yönünde. Tüm ekiplerimiz, dalgıçlarla birlikte burada arama- kurtarma çalışmaları yapıyor. Ailelerimizin yanındayız. Sabırla ekiplerimizin sonuç almasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Gece olması bizim için bir dezavantaj."


Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika haberi: Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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