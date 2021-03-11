Son dakika haberi | Aksaray'da FÖTE üyesi 3 kişi TEM'in operasyonuyla yakalandı
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Son dakika haberi | Aksaray'da FÖTE üyesi 3 kişi TEM'in operasyonuyla yakalandı

11.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:39
Son dakika haberi | Aksaray'da FÖTE üyesi 3 kişi TEM'in operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberleri... Aksaray'da FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan aranma-yakalanma ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin Aksaray'da bulunduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından şahısların saklandığı ikametleri belirleyen TEM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - AKSARAY

Son dakika haberi | Aksaray'da FÖTE üyesi 3 kişi TEM'in operasyonuyla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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