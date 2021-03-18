Son dakika haberi | Aksaray'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevcihi ile şehit Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın ailesine verilen "Devlet Övünç Madalyası" törenle teslim edildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Valilikte düzenlenen törende, şehit Candan'ın babası Raşit, annesi Ümüş Candan'a "Devlet Övünç Madalyasını" takdim etti.

Aydoğdu, gazetecilere, Türk milletinin tarihinin destan ve zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Vatan topraklarının kahramanca yapılan mücadeleler sonucu kazanıldığını hatırlatan Aydoğdu, "Bu vatan, bu millet hepimiz size çok şey borçluyuz. Hepimiz evimizde, iş yerimizde huzurlu bir şekilde yaşıyorsak bunu kendi nefsini vatanına feda eden, bedenini, ruhunu vatanına feda kahraman şehitlerimize borçluyuz. Allah hepinizden razı olsun. Rabb'im şehitlerimize rahmet etsin. Annelerinden babalarından da Allah razı olsun iyi ki varsınız böyle evlatlar yetiştirmek dünyanın en büyük mutluluğu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut