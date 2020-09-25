Son dakika haberi: Aksaray'da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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Son dakika haberi: Aksaray'da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

25.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:21
Son dakika haberi: Aksaray'da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Son dakika haberine göre Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 ayrı operasyon düzenleyen KOM ve NSM ekipleri çeşitli uyuşturucu maddelerde birlikte 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 ayrı operasyon düzenleyen KOM ve NSM ekipleri çeşitli uyuşturucu maddelerde birlikte 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Aksaray merkezde 5 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 14 ayrı şüphelinin uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şahısları takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 149,46 gram metamfetamin maddesi, 410,19 sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 4,29 gram eroin maddesi, 20,73 gram kubar esrar maddesi, suçta kullanılan iki adet hassas terazi, bir adet silah, iki adet şarjör ve 7 adet silah mermisi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.G. (22), E.A. (25), A.K. (24), Y.Y. (33) ve M.H.O. (41) isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden B.G.A. (31), G.B. (30) ve T.B. (28) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - AKSARAY

Son dakika haberi: Aksaray'da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika haberi: Aksaray'da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika haberi: Aksaray'da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika haberi: Aksaray'da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika haberi: Aksaray'da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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