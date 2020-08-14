Son dakika haberi: AKSARAY Çocuk, şehirler arası yolda otomobil kullanırken görüntülendi Son dakika haberlerine göre Çocuk, şehirler arası yolda otomobil kullanırken görüntülendiAKSARAY'da küçük yaştaki çocuğun Aksaray-Ankara karayolunda, otomobil kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocuk, şehirler arası yolda otomobil kullanırken görüntülendi

AKSARAY'da küçük yaştaki çocuğun Aksaray-Ankara karayolunda, otomobil kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil içerisinde 3 kişinin daha olduğu görülüyor.

Aksaray-Ankara karayolunda, otomobili küçük yaştaki bir çocuğun kullandığını görenler şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüde, direksiyon başındaki küçük yaştaki çocuk, içinde 3 yetişkinin de bulunduğu otomobili, trafiğin yoğun olduğu oto yolda çevredekilere aldırış etmeden kullandığı görülüyor. Önündeki araçları sollayarak ilerleyen çocuğun yanında ve arka koltukta oturan yetişkinlerin rahat tavırları ise dikkati çekti. Küçük yaştaki çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine şehir girişlerinde önlem alan polis, otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA