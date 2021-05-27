Son dakika haberi... Akrabalar arasında kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Akrabalar arasında kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Akrabalar arasında kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybederken babası ise ağır yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybederken babası ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. Sokak üzerinde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede Yunus A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan baba İbrahim A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yunus A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayı duyarak ikamete gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri E.D. ve H.M.D., Kuzey Çevre Yolu'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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