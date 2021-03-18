AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
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AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada

18.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:21

Atatürk Kültür Merkezi inşaatında (AKM) asma tavanın işçilerin üzerine çökme anı kameralara yansıdı.

Atatürk Kültür Merkezi inşaatında (AKM) asma tavanın işçilerin üzerine çökme anı kameralara yansıdı.

Olay, Taksim AKM'de dün akşam 19.00 sıralarında yaşanmış, çöken asma tavan nedeniyle 4 işçi yaralanmıştı. Yaralı işçiler sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Asma tavanın çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işçilerin çalıştığı sırada asma tavan bir anda çöküyor. Yaşanan olayla birlikte inşaatta büyük panik yaşanıyor.

(Doğancan Cesur/İHA)

AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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