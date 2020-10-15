Son dakika haberi! Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından vurulması istenen hedefleri F-16 pilotlarına ilettiği belirtilen eski yüzbaşı Ahmet Tosun, esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık Tosun, olay tarihinde Akıncı Üssü 141. Filo'da görev yaptığını, 15 Temmuz günü kursiyer teğmenlerin mezuniyet törenine yönelik hazırlıklar nedeniyle mesaide bulunduğunu ifade etti.

"Darbe yöneticisi" olmakla suçlandığını hatırlatan Tosun, darbeci olan bir kimsenin teğmenlerin mezuniyeti ve filo işleriyle ilgilenmeyeceğini ileri sürerek, 15 Temmuz öncesinde darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu. Tosun, olay günü şahsi tabancasının dahi yanında bulunmadığını söyledi.

Olay günü gece saatlerinde terörle mücadele harekatı olabileceğinin söylediğini aktaran Tosun, kendisine gece boyunca görev verilmediğini, genellikle gazino ve bahçede beklediğini belirtti.

DESK diye tabir edilen ve savaş uçaklarıyla telsiz irtibatının sağlandığı bölgede zaman zaman bulunduğunu aktaran Tosun, havada olan hiçbir uçakla temas kurmadığını, darbeci pilotlara atış yapmaları gereken hedefleri bildirmediğini iddia etti.

Sanık Tosun, internette gördüğü "askeri kalkışma" haberleri ve filo personeli olmayan silahlı askerlerin varlığı nedeniyle gece saat 01.00 sıralarında darbe yapılmaya çalışıldığını anladığını, bu saatten sonra filoda göz önünde bulunmadığını kaydetti.

FETÖ itirafçısı olan Ufuk I'nın kendisinin mahrem abiliğini yaptığı yönündeki beyanlarının doğruyu yansıtmadığını, örgütle bir bağının bulunmadığını ileri süren Tosun, "Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ veya başka bir örgütün üyesi olmadım." dedi.

Tosun, vurulacak hedefleri darbeci pilotlara ilettiğine dair dava dosyasında yer alan ses kayıtlarını kabul etmediğini ifade etti.

Davanın görülmesine, yarın sanık Tosun'un esasa ilişkin savunmasının alınmasıyla devam edilecek.

79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti

İddianamede Ahmet Tosun'un, darbe girişimi sırasında sanık eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz ile DESK diye tabir edilen uc¸aklarla telsiz bagˆlantısının sagˆlandıgˆı noktadan darbeci pilotlara vur emrini, vurulacak hedefleri ve koordinatlarını ilettikleri belirtiliyor.

Tosun'un darbe girişimi sırasında uçuş yapan darbeci pilotlara Cumhurbaşkanlıgˆı uc¸agˆını takip ettirdigˆi, TBMM'ye, Polis O¨zel Harekat binasına, TÜRKSAT binasına atış yapılması emrini ilettigˆi, ayrıca AK Parti binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde alçak uçuş yapmaları talimatını aktardığı kaydediliyor.

Darbe girişimi sırasında digˆer darbe yo¨neticileri ile eylem ve iş birligˆi ic¸erisinde hareket ettigˆi, darbenin başarılı olabilmesi ic¸in gerekli koordinasyonu sagˆladıgˆı belirtilen Tosun'un, Akıncı Üssü'ndeki darbe yöneticilerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Esas hakkındaki mütalaada Tosun'un, "Anayasa'yı ihlal" suçundan bir, "Cumhurbaşkanına suikast"ten bir ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77 kez olmak üzere, toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş