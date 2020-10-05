Son dakika haberi... Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberi... Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi

05.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:02
Son dakika haberi... Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, bazı sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada, darbeci pilotlara bombalanacak hedefleri ileten eski kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un beyanı dinlendi.

Davaya yarın devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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