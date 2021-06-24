Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu

Son dakika haberleri... Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nden üçüncü olarak döndü.

Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nden üçüncü olarak döndü. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan öğrenciler ile bir araya geldi.

Paramedik Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile 9 Haziran 2021 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve 21 üniversitenin katıldığı "II. Medic Games Ambulans Rallisi"nde Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu, İlk ve Acil Yardım Programı ikinci sınıf öğrencileri Esra Şimşek, Baran Şahinoğlu ve Özgür Talan temsil etti. Yarışmada ekipler moderatörlerin rehberliğinde hazırlanan simülasyonlarda, profesyonel hastalardan oluşan Medikal ve Travmalı vakaların hasta hastane öncesi acil bakımı konusunda, jüriler tarafından değerlendirildi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı ekibi, travmalı hastanın hastane öncesi acil yaklaşımının değerlendirildiği, Travma etabında üçüncülük ödülü kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Yangın, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Emine Selda Gündüz, Dr. Öğr. Üyesi Onur Karaman, programda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Esma Gültürk ve Öğr. Gör. Suna Eroğlu Aygül ve ödül alan öğrenciler Esra Şimşek, Baran Şahinoğlu ve Özgür Talan katıldı.

Öğrencilerin başarılarından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Ben hep acil kısmını çok sevmişimdir. Ama çok da zor ve kutsal bir iş. Sonuçta acil durumda ihtiyaç olan hastayı ilk siz karşılıyorsunuz. Zor bir iş yapıyorsunuz o yüzden. Umarım Akdeniz Üniversitesini her zaman çok iyi temsil edersiniz ve çok iyi işler çıkarırsınız. Yarışmada kazandığınız başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Yangın, II. Medic Games Ambulans Rallisi senaryo bazlı ve travmalı hasta taşıması bölümünde başarı elde eden öğrencilerle gurur duyduğunu ifade etti. İlk ve Acil Yardım Programı Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Emine Selda Gündüz ise Akdeniz Üniversitesi olarak sağlık hizmetleri alanında Türkiye'nin önde üniversiteleri arasında yer aldıklarını belirterek; "Öğrencilerimizin hem sınıf ortamında hem de sahada becerilerini geliştiriyor, uygulama ağırlıklı vakalar ve simülasyon eğitimlerimiz ile destekliyoruz. Uygulamalı staj alanlarında ve 122'de çok fazla öğrencimiz uygulama görüyor. Sahada çalışmaya başladıklarında da yetkinlikleriyle bunu kanıtlıyorlar. Önlisans grubu olmasına rağmen bu rallide öğrencilerimiz vakalara müdahale ettiler, tanılarını, tedavilerini yaptılar ve sonra ambulansla hastaneye varma sürecine kadar geçen süreçte neler yapılmalı bunlarda başarı sağladılar. Pandemi nedeniyle kalabalık etkinlikleri teşvik etmedik ama kendileri gitmişler başarı elde etmişler bizi de gururlandırdılar." ifadelerini kullandı.

Ambulans Rallisinde Paramedik öğrencileri, senaryo gereği trafik kazasında yaralanan vatandaşlara en kısa sürede müdahale etmek için zamana karşı yarışıyor. Öğrenciler senaryodaki, uzuv kopması, hamile kadın, bayılma ve bilinç kaybı vakalarına müdahale ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı