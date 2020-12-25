Son dakika haberi | Akdeniz Üniversitesi'nde "Antalya turizmi" konuşuldu

Gelen son dakika haberlerine göre Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Antalya'nın turizmde güvenli bir tatil imkanı sunduğunu ve bu imajını gelecek süreçte de sürdürmesi gerektiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Antalya'nın turizmde güvenli bir tatil imkanı sunduğunu ve bu imajını gelecek süreçte de sürdürmesi gerektiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (TAGUM) tarafından "Kovid-19'un Antalya turizmine etkileri ve çıkış stratejileri" konulu çevrim içi olarak program düzenlendi.

Dekan Çizel, programda yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle sağlıklı ve güvenli tatilin daha fazla önem kazandığını belirtti. "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın salgın sürecinde yerli ve yabancı turistlere güvenli tatil imkanı sunduğunu ifade eden Çizel, "Antalya önümüzdeki süreçte de güvenli liman olmaya devam etmesi gerekiyor. 'Herşey dahil' sistemi de bu doğrultuda yeniden ele alınabilir." ifadesini kullandı.

İlerleyen dönemde sağlık turizmi konusunun da daha ön plana çıkacağını vurgulayan Çizel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın çalışmalarının da sağlık turizmine önemli katkıları olacağını bildirdi.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege de salgınla mücadele konusunda kent olarak başarılı bir yol izlendiğini belirtti.

Moderatörlüğünü TAGUM Müdürü Prof. Dr. Ebru İçigen'in yaptığı etkinliğe turizm temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun