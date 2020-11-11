Son dakika haberi... Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı

Son dakika gündem haberine göre -Amatör kamera görüntülerinde çarpışan teknenin görüntülenmesi ADANA - Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için...