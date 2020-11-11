Son dakika haberi... Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı
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Son dakika haberi... Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı

11.11.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:39

Son dakika gündem haberine göre -Amatör kamera görüntülerinde çarpışan teknenin görüntülenmesi ADANA - Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için...

-Amatör kamera görüntülerinde çarpışan teknenin görüntülenmesi ADANA - Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Son dakika haberi... Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı
Son dakika haberi... Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı
Son dakika haberi... Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı
Son dakika haberi... Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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