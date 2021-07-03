Son dakika haberi: Akdeniz'de göçmen faciası: Tunus açıklarında batan teknede en az 43 ölü
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Son dakika haberi: Akdeniz'de göçmen faciası: Tunus açıklarında batan teknede en az 43 ölü

Son dakika haberi: Akdeniz'de göçmen faciası: Tunus açıklarında batan teknede en az 43 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunus Kızılay'ı, göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini, 84 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Tunus Kızılay'ı, göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini, 84 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Akdeniz, bir kez daha göçmen faciasına sahne oldu. Tunus Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı, en az 43 göçmenin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Eritreli, Mısırlı, Sudanlı ve Bangladeşli toplam 127 kişiden 84'ünün ise kurtarıldığı aktarıldı. Göçmenlerin Libya'nın kuzeybatı kıyısındaki Zuwara'dan yola çıktığı, rotalarının İtalya olduğu belirtildi. Tunus Kızılayı Medenin Bölge Başkanı Selim Monci yaptığı açıklamada, "Eritreli bir kadın kazada çocuğunu kaybederken, kendisi kötü durumda olduğu için Zarzis'teki hastaneye kaldırıldı. Tunuslu denizciler tarafından diğer kurtarılan göçmenler Zarzis'teki limana getirildi" ifadelerini kullandı.Tunus Kızılay'ı, kurtarılan göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılarken, korona virüsün yayılmaması için gerekli önemlerin de alındığı kaydedildi. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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