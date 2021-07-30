Son dakika haberi... Akdağ Tabiat Parkı'nda orman yangınlarına karşı güvenlik önlemleri arttırıldı
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Son dakika haberi... Akdağ Tabiat Parkı'nda orman yangınlarına karşı güvenlik önlemleri arttırıldı

Son dakika haberi... Akdağ Tabiat Parkı'nda orman yangınlarına karşı güvenlik önlemleri arttırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Afyonkarahisar'daki Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nda son günlerde yaşanan orman yangınları dikkate alınarak güvenlik önlemleri arttırıldı.

Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Afyonkarahisar'daki Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nda son günlerde yaşanan orman yangınları dikkate alınarak güvenlik önlemleri arttırıldı.

Sandıklı'da Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında gerçekleştirilen asayiş toplantısında Akdağ Tabiat Parkı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Toplantıda son günlerde ülke genelinde artan orman yangınlarına karşı Akdağ Tabiat Parkı'nda jandarma ekipleri aralıksız denetleme yaparken Sandıklı Belediyesi de milli parka bir itfaiye aracı ve itfaiye ekibini aralıksız 24 saat görevlendirdi. Jandarma ekipleri ise 3 motorize ekip ile bölgede 24 saat aralıksız denetim yapacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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