Son dakika haberi... Akdağ Tabiat Parkı'nda orman yangınlarına karşı güvenlik önlemleri arttırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Afyonkarahisar'daki Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nda son günlerde yaşanan orman yangınları dikkate alınarak güvenlik önlemleri arttırıldı.